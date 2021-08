Yanina Latorre dio detalles de la denuncia que recibió China Suárez de su exvecina: "Le choreó 22 metros cuadrados"

Yanina Latorre desarrolló en LAM una denuncia que recibió China Suárez por parte de una exvecina de Pilar: la señora denunció penalmente a la actriz, a quien acusa de disponer de 22 metros cuadrados de su lote, no pagárselos y vender la casa con dicha deuda.

"La China se choreó 22 metros cuadrados... La estafa me llegó a mi casa. Tapo el nombre y el teléfono de la señora, para que no le pase nada, pero es la vecina de diecisiete años de la China que la denuncia", comenzó diciendo la panelista de LAM.

Latorre contó que la propiedad era de Nicolás Cabré, quien al separarse de la actriz puso la casa a su nombre por su hija en común, Rufina, y que todas las partes estaban al tanto del error que cometió el agrimensor del barrio privado, al lotear los 22 metros cuadrados de la vecina de su lado.

"A la señora le disgustó que la China construyera un depósito en esos 22 metros cuadrados, que vendiera la propiedad sin avisarle y que no le pague".

Hecha la aclaración, la panelista continuó con la denuncia de la exvecina de la China Suárez por supuestamente haer uso de parte de su propiedad: "Hace un tiempo la señora empezó a ver movimientos. Esa casa estaba vacía. Pero a la señora le disgustó que la China construyera un depósito en esos 22 metros cuadrados y que vendiera la propiedad (sin avisarle). La señora no tenía problemas en ceder los 22 metros cuadrados, pero quería que se los pague".

"La señora empezó a ver movimientos. Dijo 'esta vendió la casa'. Los metros valen 12 mil dólares", agregó Yanina, poniendo en escena el conflicto legal que afronta la actriz.

Con la denuncia formal en su mano, Ángel de Brito la leyó al aire en LAM: "La carta documento dice lo siguiente: 'Me dirijo a usted ante las evasivas recibidas por vías informales a los efectos de solicitarle información precisa y concreta respecto a una supuesta operación inmobiliaria realizada con el inmueble, su propiedad”.

"A la señora, en el fondo, no le importan los 22 metros cuadrados, pero le molesta la actitud, la mentira y la evasiva. Dice que ella y Benjamín Vicuña son dos ratas", sentenció Latorre.

"Se la intima a no innovar en relación a la propiedad puesto, como ya es de su conocimiento, porque existen defectos formales en materia registral a que usted disponga ante un tercero una propiedad ajena, a sabiendas de que no le pertenece. Comete el delito penal sobre la propiedad, al disponer de un inmueble a sabiendo que no le pertenece", expuso el conductor.

Tomando partido por la vecina, Yanina Latorre concluyó: "La China nunca le dijo a la compradora que esos metros no le pertenecen... La señora no esconde nada. Es todo re legal... A la señora, en el fondo, no le importan los 22 metros cuadrados, pero le molesta la actitud, la mentira y la evasiva. Dice que ella y Benjamín Vicuña son dos ratas".