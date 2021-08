Yanina Latorre defendió a Marina Calabró tras el descargo de Rial: "La hace quedar como una mala persona y con él nadie quiere laburar"

Después de que Jorge Rial habló en C5N de que se sintió traicionado por algunos excompañeros de TV Nostra, en Los Ángeles de la mañana aseguraron que el mensaje iba dirigido hacia Marina Calabró. Incluso Yanina Latorre salió a defenderla y a cuestionar el testimonio del conductor.

“Lo de Rial es es una mentira y seguramente lo dice para justificar lo mal que se comportó con sus todos sus compañeros y con el canal porque dudo que Marina Calabró le haya filtrado todo”, empezó diciendo.

“Rial con América tuvieron negociaciones arduas. Se presentó en el canal, amenazó con volver a Intrusos, fue con un escribano. Hay un montón de cosas sobre las que no contó la verdad. Se mandó con todo, pero él abandonó un trabajo”, aseguró la “angelita”.

"La hace quedar como una mala persona y y Marina es rebuena persona. Es una rebuena laburante y digamos la verdad, cuando laburó con Rial fue porque nadie quería laburar con él". G-plus

“No sé si él quería una indemnización, pero quería que le pagaran la finalización de su contrato”, aseveró Yanina sobre el final de la relación de Rial con América. “Pidió de nuevo su lugar en Intrusos”, enfatizó.

Incluso Yanina contó que Marina nunca le filtró información ni del conductor ni del ciclo que hacía con Jorge. “Le dije ‘qué zorra que sos, hablamos todo el fin de semana y no me dijiste que se fue a vacunar a Miami, no me contaste nada’”, reprodujo sus charlas con la periodista.

“Yo le dije que tenía que contestar. Ayer hablé con Marina para que diera su versión. La hace quedar como una mala persona y y Marina es rebuena persona. Es una rebuena laburante y digamos la verdad, cuando fue a laburar con Rial fue porque nadie quería laburar con él”, expresó, molesta. “Cuando laburás con Jorge Rial quedás pegada a un montón de cosas”, finalizó Yanina Latorre en defensa de Marina Calabró.