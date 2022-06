Yanina Latorre cruzó fuerte a Estefi Berardi por la paternidad de De Paul y la China Suárez: "Soy machista"

Yanina Latorre y Estefanía Berardi volvieron a cruzarse fuerte en LAM en medio de un debate por la demanda que Camila Homs le hizo a Rodrigo De Paul y porque la panelista de Mañanísima le reprochó el trato diferencia que le da su rival a la China Suárez.

Algunas semanas atrás, cuando la cámara de LAM captó el momento en que la China y Rusherking salían de pasar la noche en un hotel, la panelista criticó muy fuerte a la actriz por dejar a sus hijos en pos de una salida con su novio.

En este marco, Berardi le reprochó a Yanina que para ella no está mal que De Paul se vaya por meses al exterior sin ver a sus hijos, pero criticó fuertemente a la China por salir una noche con el cantante. “Yo la critico porque nunca está y es la mamá”, se justificó.

YANINA LATORRE SE TRENZÓ EN UNA DURA DISCUSIÓN CON ESTEFI BERARDI POR EL COMPORTAMIENTO DE LA CHINA SUÁREZ Y DE PAUL CON SUS HIJOS

“Igual, vos tenés ganas de pelear conmigo y hablemos con Trimarco, porque vos tenés esas cosas. ¡Nena! Peleamos cuando termine el programa, dale lugar al abogado. ¡Qué pesada que es, por favor! Seguí hablando porque tiene una obsesión conmigo”, contraatacó Yanina.

“Lo que dije es que la China también se separó con un chico de un año y no escuché que nadie haga tanto ruido. No hablé del noviazgo ni de las vacaciones”, agregó la panelista, furiosa con el cuestionamiento de Berardi.

“Quedaste en que no los cuida o no sé qué y en realidad no lo sabemos…”, dijo Estefi, aunque no pudo continuar. “Yo tengo otro pensamiento, soy machista. Yo pienso que la madre tiene que estar con los hijos. Es mi forma de pensar. Si te va, entendela”, la cortó Yanina.