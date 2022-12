Yanina Latorre cruzó a fondo a Agustín de Gran Hermano 2022: "Para demostrar que sos viril no tenés que extorsionar minas"

A dos días de ser eliminado de Gran Hermano, Agustín Guardis fue al piso de LAM y mantuvo una acalorada discusión con las "angelitas". Especialmente con Yanina Latorre, quien lo cruzó a fondo en pleno programa.

La panelista repudió los comentarios machistas y desubicados que Frodo hizo en el reality de Lali Espósito y de su compañera Julieta Poggio. Además, Yanina expuso la bronca que le generó escuchar a Agustín decir que tenía un drive lleno de fotos íntimas de exparejas para "extorsionarlas, llegado el caso".

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Agustín rompió en llanto en vivo al hablar de Marcos tras su eliminación del reality

TREMENDO CRUCE DE YANINA LATORRE A AGUSTÍN DE GRAN HERMANO 2022

Agustín de GH: -En la casa yo quería mostrarme más varonil, porque todos me criticaban eso.

"En la casa yo quería mostrarme más varonil, porque todos me criticaban eso", dijo Agustín. G-plus

Yanina Latorre: -Te hago una pregunta: ¿sos gay?

Agustín: -No, no soy gay. Y no hace falta que lo aclare.

Yanina: -No te lo pregunto desde la agresión. Vos decías 'me hacía el varonil'.

Agustín: -Porque los demás me estaba provocando, porque los demás me estaban insultando. Los demás se metían con mi sexualidad. Y eso me hacía sentir muy mal.

Estefi Berardi: -¿Y por qué no lo plateaste?

Agustín: -Es muy feo estar dos meses ahí adentro. No lo planteé porque todos recurrimos a lo mismo. Está normalizado en la sociedad, quieras o no.

Yanina: -No, no está normalizado en la casa. Cuando Thiago se te tiró encima, estuvo mal y te defendimos muchísimo. Y estuvo mal que se rían de vos.

"Para demostrar ser viril o un macho no hay que acosar ni amenazar minas. Con esto te ganás más el odio de la gente", lo cruzó Yanina. G-plus

Agustín: -Muchas veces nos pasa, que tenemos que demostrar nuestra virilidad y nuestra hombría, día a día...

Yanina: -No es ser varonil hablar así de una mujer.

Agustín: -Lo sé. Cuando recurrimos a eso, inventamos cosas que no son.

Yanina: -Para demostrar ser viril o un macho no hay que acosar ni amenazar minas. Con esto te ganás más el odio de la gente.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Agustín hizo un repudiable comentario sobre Lali Espósito y lo destrozaron en las redes

Agustín: -No me estoy justificando. Quiero que entiendan lo que yo viví ahí adentro.

Yanina: -Lo entendimos y te vimos. Fuiste por el peor camino. Eras el mejor personaje. Es mentira que querías salir de la casa para informarte. Sos muy soberbio y querés decirnos 'soy más vivo que ustedes'. No sos más vivo que la gente.

Agustín: -No, era una estrategia. Este es el juego de la vida, de la convivencia y la única herramienta que tenemos es la nominación….

Yanina: -Justamente, tenés que demostrar que sos buena persona... ¿Y por qué no nos mirás a los ojos? ¿Por qué mirás para abajo?

Agustín: -Porque estoy muy apenado por lo que hice. No estuvo bien.

Yanina: -Entonces no lo justifiques diciendo que fue una estrategia para salir y volver.

Agustín: -No lo justifico.