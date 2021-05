Yanina Latorre criticó a Andrea Rincón por su postura sobre las adicciones: "Es muy peligroso su mensaje"

Un interesante debate sobre adicciones se dio entre Paulo Vilouta, Andrea Rincón y Sofía Gala en PH, y Yanina Latorre dio su ácido punto de vista en Los Ángeles de la Mañana. El punto de partida fue el planteo de Vilouta a Gala y Rincón, quienes afirmaron haber superado su enfermedad: "También digamos que no todo el mundo sale de las drogas. Las chicas realmente han hecho todo un proceso, que es muy difícil".

Muy seria, la participante de MasterChef Celebrity había argumentado: "No es fácil. ¡Pero todo el mundo puede salir! Porque es contraproducente lo que decís. Hay mucha gente que está del otro lado, que tiene este problema y piensa que no puede salir. Están como estábamos Sofía y yo, hace un tiempo atrás, pensando que no podíamos salir. Muertas de miedo. El mensaje que tenemos que dar como comunicadores sociales es que sí se puede salir".

Polémica que se discutió con el propio Paulo vía un móvil al exaltar que "el que no entró en la droga no entre porque no es fácil salir", y por el que Yanina salió a bancar al panelista de Intratables: "Yo lo que sentí era que el mensaje de Andrea era ambiguo. Porque la chica joven que la ve, que sabe que es actriz, que empezó en Gran Hermano y la carrera que tuvo dice 'ésta mina hizo todo esto, se drogó y salió'. Da como un mensaje de 'pruebo, si total ella pudo salir y encima es famosa'".

Entonces, Yanina Latorre cuestionó con dureza a Andrea Rincón: "Es muy peligroso ese mensaje que da cuando está en televisión en el lugar que está ella, porque tiene un poder sobre las chicas jóvenes".

Para pedir ayuda por adicciones llamá al 141