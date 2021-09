Yanina Latorre contó la charla que tuvo con Silvia D'Auro cuando se separó de Jorge Rial: "Estaba enajenada porque la Niña Loly usaba sus sábanas"

Yanina Latorre habló de la charla privada que tuvo con Silvia D’Auro tras su separación de Jorge Rial. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista contó que la expareja del conductor de televisión le confió detalles de su ruptura y dejó en claro que nunca fueron amigas.

“En el departamento de Belgrano llegó a vivir con Silvia D’Auro. Fue el último departamento, era de Silvia y se lo quedó él. Ella estaba enajenada porque sus toallas y sus sábanas las usaba la Niña Loli y ella estaba indignada. No soy amiga de ella, nunca más hablé”, dijo la angelita y Ángel de Brito manifestó: “Sí, si Rial te odiaba porque eras amiga de Silvia D’Auro”.

Entonces, Yanina contó cómo coincidió en un evento con la mamá adoptiva de Morena y Rocío Rial: “Rial me odia a partir de ese momento, fui a Punta del Este a un evento de una ONG y me tocó en la misma mesa que Silvia, estaban recién separados y los mensajes que me mandó. Yo no era amiga, la vi tres veces en Punta del Este”.

Más sobre este tema Llamativa reacción de Jorge Rial cuando le preguntaron por las declaraciones de More sobre Silvia D'Auro: partió sin dar declaraciones

Finalmente, la periodista hizo una reflexión picante acerca del supuesto odio de Jorge hacia ella. “¿Rial se separó de Silvia D’Auro y la gente tiene que dejar de hablarle, tenés que estar de un lado o del otro? Vos te separaste macho, problema tuyo y a partir de ahí empezó la guerra”, sentenció.