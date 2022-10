Yanina Latorre, cara a cara con la China Suárez: "Si sos ‘macha’, ¿por qué no me encaraste?"

Coincidieron en el mismo estudio de televisión la China Suárez y Yanina Latorre y el aire se cortaba con tijera, tras estar enfrentadísimas. La panelista de LAM contó que ambas fueron como invitadas a los ciclos de Juana Viale y de Mirtha Legrand y hubo mucha tensión.

"Ayer la China fue a grabar la mesa de Juana. Esta noche yo como con Mirtha, mañana la China con Juana y pidió como condición que no le pregunten por Wanda”, adelantó. “Nah, a bancarla mamu”, arrojó, desde las stories de Instagram.

“Otra cosa, me la crucé en el pasillo Cuando ella terminó de grabar, yo entraba... me dio vuelta la cara. Si sos ‘macha’ ¿por qué no me encarás?”, contó, filosísima.

"Cuando veo a una que que venía toda ‘envalentonadita’ y me ve, se frena y se da vuelta, dije 'ay, es la China'". G-plus

TENSO ENCUENTRO DE YANINA LATORRE CON CHINA SUÁREZ

“Yo no la reconocí porque está toda chiquita, flaquita con el pelo largo y negro. Yo siempre me la imagino rubia, no sé por qué. Me olvidé que estaba oscura", detalló, sobre su incómodo encuentro.

Más sobre este tema Yanina Latorre dio un sorpresivo dato sobre una participante de Gran Hermano

“Cuando veo a una que que venía toda ‘envalentonadita’ y me ve, se frena y se da vuelta, dije 'ay, es la China'. Tarde me di cuenta”, contó, a sus seguidores.

“El peluquero puso cara, ella también”, contó la esposa de Diego Latorre, enfrentadísima con la actriz desde el comienzo del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la actual pareja de Rusherking.