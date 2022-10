Yanina Latorre al borde de las lágrimas al hablar de su dura historia familiar

Luego de que hablaran de la situación socioeconómica que vive la familia de Thiago Medina, uno de los participantes que se perfila como el favorito de Gran Hermano 2022- Estefi Berardi cuestionó fuertemente que los menores del clan trabajaran, y Yanina Latorre se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su historia personal.

“Un niño no debe trabajar”, fue el comentario que despertó el enojo de la panelista de LAM. A lo que Yanina respondió: “Mirá, yo te voy a contar la historia de mi mamá. Ella viene de una familia muy, muy pobre. Tuvo que dejar el colegio a los 12 años y salir a laburar. Y mi abuela no era una hija de pu…, una maltratadora, ni era una mala persona. Mi abuela era empleada doméstica, vino de un barco de España y no tenía a nadie”.

“La violaron, quedó embarazada y quedó sola con mi mamá y mi tío. Perdoname mamá que cuente esto. Y mi tío y mi mamá, desde los 12 años, laburaron y no fueron al colegio. Y yo soy hija de mi mamá, me fui bien, soy profesional y pude salir adelante”, agregó, con la voz quebrada.

Y continuó: “No podés decir ‘el niño no debe laburar’ porque mi abuela no fue una basura, no le quedó otra. Las amigas de mi mamá iban al colegio y ella no tenía ni para un guardapolvo. Y tenía que ir a laburar porque en la casa de mi mamá, no se comía. Mi tío tenía 11 años y mi mamá lo llevaba y tenían que laburar”.

Por último, Yanina Latorre cerró, a flor de piel: “Y mi abuela es la mejor persona que conocí en la vida y mi mamá es un ser perfecto. Quiero hacerte entender que no es que ‘el niño no debe laburar’. A veces no te queda otra. Que poca sensibilidad que tenés, Dios mío”.

YANINA LATORRE APARECIÓ EN LAM CON UN ROSARIO QUE LE REGALÓ UNA SEGUIDORA

Luego de que se reavivara la pelea mediática con Ana Rosenfeld, Yanina Latorre fue con un significativo accesorio al piso de LAM y, al ser indagada por Pía Shaw, la angelita sorprendió con sus declaraciones en vivo.

“Pará, ¿qué tenén en la mano, Yanina?”, alertó Pía, al ver que su compañera estaba sosteniendo algo. Tras escucharla, Yanina respondió: “Un rosario que me regaló una seguidora. Me lo trajo para que me proteja de las malas ondas. ¡Es divino!”.

“¿Vos te lo pusiste por el tema de Ana?”, continuó Shaw. A lo que la esposa de Diego Latorre cerró sincera, y luciendo su especial rosario: “Y… me da un poco de miedito la mala vibra. A mí me gusta”.