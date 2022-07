Yanina Latorre apuntó muy filosa contra Josefina Pouso por sus críticas

Yanina Latorre fue filosísima en LAM con Josefina Pouso por sus fuertes críticas al programa en una entrevista con Juan Etchegoyen.

“Me dicen por cucaracha que la exnovia de Rial, Josefina Pouso, nos estuvo criticando”, dijo Ángel de Brito y la panelista agregó: “A nosotros dos, amor”.

“¿A mí?”, preguntó sorprendido el conductor del ciclo y fue allí cuando Yanina lanzó picantísima: “La señora televisión, la conductora del año, la hacedora de éxitos”.

“Querida, gracias a que mostré una foto tuya pedorra en Madrid un bar del ort... con Rial…”, continuó Latorre y De Brito la frenó: “Bueno bueno bueno…”.

"Querida, gracias a que mostré una foto tuya pedorra en Madrid un bar del ort... con Rial…" G-plus

“Querías la chancha, acá te la doy”, dijo al final la mamá de Lola Latorre enojadísima por las palabras con las que se refirió a la emisión de América.

Cabe recordar que fue Yanina quien dio la primicia del romance de la periodista con Jorge Rial luego de que una amiga de ella los viera en España juntos.

Más sobre este tema Josefina Pouso reaccionó con firmeza a las palabras de Jorge Rial: "Nadie habló de pareja ni amor"

QUÉ DIJO JOSEFINA POUSO DE LAM: "NO ME GUSTAN LOS GRITOS"

En una entrevista con Juan Etchegoyen, Josefina Pouso habló de LAM y dejó en claro por qué no le gusta el ciclo: “No sería angelita porque no me sentiría cómoda en ese lugar”.

“Hay otros programas de espectáculos que abordan los temas de otra manera, desde otro lugar. Yo no consumo a las angelitas, no consumo ese programa”, continuó.

"No me gustan los gritos y cómo abordan los temas. No me siento cómoda con eso". G-plus

Así, Pouso manifestó: “Me es difícil consumirlo, por lo que me sería difícil ser parte. No me gustan los gritos y cómo abordan los temas. No me siento cómoda con eso”.

Más sobre este tema De Brito, muy pesimista sobre el romance de Jorge Rial y Josefina Pouso: "Ya la limpió"

“Es un programa donde la forma de abordar el periodismo de espectáculos no me gusta. A veces se meten demasiado en lugares que yo no me metería”, sentenció Josefina.