La explosiva acusación de Cinthia Fernández contra Flor de la Ve, de quien aduce que pidió que la bajen de un elenco de Gerardo Sofovich, no solo la enfrentó a la conductora sino también a Ximena Capristo porque aseguró que no la defendió por ser amiga de la capocómica.

Capristo negó las acusaciones de Cinthia y, entrevistada en Hay que ver, disparó munición pesada contra Fernández al enterarse de que había definido sus declaraciones como “el regreso de los muertos vivos”.

Enojada, Ximena dijo: “Primero, no estoy muerta porque jamás dejé de trabajar. Sus frases son siempre desafortunadas. Si no ataca, no sabe hablar; se pone muy nerviosa así que si no atacaría no estaría en ningún programa de estos. Dice que es bailarina y no conoce nada, en realidad es una gimnasta frustrada”.

“Me nombró porque dijo que yo tenía miedo de hablar de Florencia. No tengo miedo porque no tengo nada que ocultar. No tengo vidas pasadas, ni me hago pasar por otras personas. Siempre fui yo y mi nombre es el del documento. No sé si todas pueden decir lo mismo”, continuó Capristo, haciendo clara referencia a los videos prohibidos que circularon en la web de Cinthia al comienzo de su carrera bajo el nombre Abbey Díaz.

“Yo trabajé con ella, sé quién es, a todas las personas que acusó para hacerse conocida. Me sorprende que en el programa de Ángel tengan a una chica así. Siempre han tenido periodistas y panelistas a las que respetaba”, cerró Ximena indignada.

Cinthia escuchó las declaraciones de Capristo en el piso de Los Ángeles de la Mañana y salió al cruce: “Es un horror. Está de panelista en ‘un programa de estos’, estuvo acá y no es periodista. Se quiso enganchar porque es el regreso de los muertos vivos en serio. Igual, sigo diciendo que tengo códigos…”, aseguró, dando a entender nuevamente que tiene información que comprometería a su colega.

Cuando Ángel de Brito le pidió que rompiera esos códigos, Cinthia respondió: “No, es que soy buena gente y con eso no me metería. Igual, no sé qué es ella, tampoco es bailarina, no es nada”.

Entonces, Yanina Latorre se sumó al pedido de Ángel y le preguntó qué sabía de Ximena pero su compañera de panel volvió a jugar al misterio: “Creo que en este momento lo mejor es ser una acróbata frustrada… para su conveniencia”. Y De Brito acotó: “Te voy a salvar con un corte”, a lo que Cinthia retrucó “¡a ella!”.