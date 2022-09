Wanda Nara subió una foto junto a Oriana Sabatini y tuvo que pedir disculpas a Telefe

Sin pasar desapercibida en cada gala de ¿Quién es la Máscara?, Wanda Nara se divierte junto a sus compañeros al tratar de adivinar qué famoso se esconde detrás del personaje que interpreta una canción con un exótico disfraz.

Sin embargo, en las últimas horas, la investigadora filtró una foto junto a Oriana Sabatini luego de que la hija de Cathy Fulop haga varias interpretaciones en el estudio de Telefe. Y alertada por las repercusiones y la imagen que se dio a conocer antes de que salga al aire que la novia de Paulo Dybala era la concursante, la empresaria eliminó la imagen de Instagram Stories.

“Reflexionando sobre las metidas de pata que me mando últimamente”, comenzó diciendo Wanda en Instagram, algo afligida por lo sucedido, después de que Ángel del Brito mostrara en Twitter la foto que encendió la polémica.

Y cerró, a corazón abierto: “Una tras otra. Gracias a todo @telefe por entender que estoy con Mercurio retrogrado, muy retrógrado”.

WANDA NARA MANDÓ AL FRENTE A MOLDAVSKY EN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

En medio de la incertidumbre por saber quién está detrás del disfraz de Oli, el personaje que interpretó uno de los participantes de ¿Quién es la Máscara?, Wanda Nara mandó al frente a Roberto Moldavsky en vivo.

Ocurre que el investigador no dudó en compartir lo que le hizo sentir la concursante tras su interpretación: “Voy a hacer familia de Wanda. No voy a esconder que me pasando cosas con Oli. Quiero que se quede. Quedate tranquila, Zaira, te voy a cuidar hasta el final”, lanzó, dejando en claro que, según él, quien estaba en el escenario disfrazada era Zaira Nara.

“Ay me muero. Además, dijo algo de una huerta y eso es muy de mi hermana, de tener huerta, del campo. Acá, el problema es que Modavsky se hizo todos los ratones con mi hermana y cuando se saque la máscara y vea que no, sé que va a pasar”, respondió Wanda, entre risas. Y el capocómico cerró. “Me gusta por quién es, sea quien sea”.