Wanda Nara salió fuerte al cruce de la versión de crisis de pareja con Mauro Icardi: "Las fotos muestran lo bien que estábamos"

En medio del escándalo por los chats de Mauro Icardi con China Suárez, Wanda Nara sorprendió al anunciar la reconciliación. Junto a una foto muy romántica con el papá de sus hijas, compartió una profunda reflexión en la que remarcó que antes de este escándalo eran una pareja feliz.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos", expresó Wanda haciendo referencia a los posteos en los que se la veía en familia con Mauro antes de que estallara el escándalo y en contra de las versiones que hablaban de crisis.

Sin embargo, admitió que lo que vino después hizo que perdiera el equilibrio.

"A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos", sumó.

A pesar de que según Wanda ella estaba dispuesta a separarse y él, con tal de verla mejor, daría un paso al costado, decidieron darse otra oportunidad para seguir apostando a la familia.