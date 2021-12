Wanda reveló que fue ella quien llamó a la China: "Tu libertad termina cuando lastimás a otra familia"

En segunda parte de la entrevista que le hizo Susana Giménez, Wanda Nara contó que fue ella quien llamó a la China Suárez tras su encuentro con Mauro Icardi.

“Sé que ella te llamó”, le dijo la conductora a la empresaria, quien confesó que fue ella quien la decidió contactar a la actriz y reveló respecto a la llamada: “No sé si estuve tan educada, no no estuve tan educada”.

Sin dar más información sobre la conversación que tuvo con la ex de Benjamín Vicuña, Wanda analizó picantísima: “La libertad tuya termina cuando lastimas a otra familia, están mis hijas”.

WANDA NARA, FILOSA CON LA CHINA SUÁREZ: "NO FUE UN CASO AISLADO"

Wanda Nara habló de las otras separaciones en las que la China Suárez fue señalada como la tercera en discordia y fue filosísima.

“El problema es que estamos hablando de una persona que no fue un caso aislado, es reiterado, no es el primer caso”, dijo en diálogo con Susana Giménez.