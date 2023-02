A Wanda Nara le preguntaron si copia el look de China Suárez y respondió sin filtros

A casi un año y medio del escándalo entre Wanda Nara y China Suárez, por el affaire de Mauro Icardi con la actriz y cantante, la mediática fue consultada por Eugenia y respondió a fondo.

"Te tengo que preguntar por los posteos de la China. Se cambian el color de pelo, hacen fotos parecidas y los portales buscan coincidencias", le comentó Santiago Riva Roy, notero de Socios del Espectáculo.

Fiel a su estilo sin filtros, Wanda contestó picante: "La verdad es que no la veo porque la tengo bloqueada. No tengo ni idea de lo que sube, o de lo que no sube. Lo veo por ustedes".

WANDA NARA EXPLICÓ SU CAMBIO DE LOOK

El radical cambio de Wanda Nara, quien dejó atrás momentáneamente el rubio y se tiño de castaño oscuro, llevó a que su imagen sea vinculada a la de China Suárez, quien casualmente luce su cabellera un tono similar.

Lejos de querer imitar a la actriz y cantante, la expareja de Icardi aclaró: "El cambio de look lo hice para una película. A mí no me gustaba como me quedó, al principio. Y a muchos les gustó. Pero seguramente vuelva al rubio".