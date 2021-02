Wanda Nara mostró su cuerpo sin filtros y reflexionó: "Lo que me diferencia es mi personalidad, eso no lo cambia un cirujano"

En la antesala de San Valentín, Wanda Nara (34) decidió darle un profundo mensaje de amor propio a las mujeres que la siguen en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que mostró su cuerpo sin filtros, en ropa interior, y sin nada de maquillaje.

"Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente, mi cuerpo vivió 5 embarazos, 5 cesáreas y aunque podría permitírmelo, no tengo ninguna extensión de piel, ninguna lipo. Esperé, baje 5 veces de peso, escuche críticas y más críticas (casi siempre de mujeres). Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige qué hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor y nunca me lastiman las críticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco", escribió la empresaria en la primera parte de su reflexivo descargo, poniendo el acento en la belleza interior y sin juzgar los retoques estéticos que otras mujeres, incluso ella, escojan hacerse para sentirse bien consigo mismas.

En ese marco, Wanda Nara agregó: "Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad, eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque. Muchos miran el exterior y no se dan cuenta de que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad: esa te gana o te pierde para siempre. Buen San Valentín a todos".