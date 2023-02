Wanda Nara le hizo frente a las críticas por estar trabajando el día que cumple años su hijo: "Me parece que nadie puede juzgar a ninguna madre"

Luego de confirmarse que será la nueva conductora de MasterChef, Wanda Nara le hizo frente a las críticas que recibió en las redes por estar trabajando cuando uno de sus hijos cumplía años. E indagada por eso, la empresaria sentó su firme postura.

“En estos días cumplió años uno de tus hijos y algunas personas en las redes criticaban que vos estabas trabajando, y por lo general eran mujeres. ¿Qué te pasa con eso?”, fue la consulta que le hizo el cronista de LAM a la hermana de Zaira Nara.

Fue entonces que Wanda se sinceró ante las cámaras: “La verdad es que cuando uno se expone, siempre hay críticas. Estoy acostumbrada desde muy chiquita a eso. Me parece que nadie puede juzgar a ninguna madre porque todos, como padres y hablo en general, damos siempre lo mejor”.

Y cerró, tajante: “A veces, damos lo mejor estando trabajando y mostrándole a nuestros hijos el sacrificio. Hoy en día tengo los hijos que tengo y cada uno que los conoce, me habla maravillas de ellos por el ejemplo que viven y ven en mi casa”.

WANDA NARA LE PREGUNTÓ A SU HIJA MAYOR SI LE GUSTARÍA VIVIR EN LA ARGENTINA Y FRANCESCA SORPRENDIÓ CON SU RESPUESTA

Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda Nara volvió a arengar a sus seguidores a que le hagan sus consultas, pero -en esta oportunidad- la empresaria contó con la compañía de su hija mayor, Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi, con quien también tiene a Isabella… ¡quien no dudó en mandarla al frente!

“Primera pregunta. ‘¿Tenés ganas de vivir en Argentina?’, leyó la hermana de Zaira Nara. Y respondió: “Y yo digo que sí, ¿vos Franchi?”, le pasó la consulta a la pequeña. Pero ella se sinceró ante la cámara del celular: “Sí, pero con papi”.

“Uy, esta me la hacen un montón. ‘¿Estás con novio nuevo?’. Yo no. ‘¿Mama o papa?’. Yo elijo a mi mamá, ¿vos?”, siguió Wanda en Instagram Stories, tal como lo mostraron en LAM. Pero la niña se inclinó por el futbolista: “A mi papá”, lanzó, ante la sorpresa de su madre que no ocultó su sorpresa.

¡Qué momento!