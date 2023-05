Wanda Nara se habría quejado por coincidir con la China Suárez en una fiesta: "No le gustó enterarse ahí"

A menos de dos años del escándalo de Wanda Nara con la China Suárez tras descubrir a su marido, Mauro Icardi, siéndole infiel con la actriz, las famosas coincidieron en la Bresh y la empresaria habría puesto el grito en el cielo.

Pochi de Gossipeame fue a Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) y contó que Wanda se habría quejado con los organizadores de la fiesta por no advertirle que la China asistiría a la fiesta.

Más sobre este tema Rusherking se despachó con una picantísima frase ¿para la China Suárez?: "Uno no termina de conocer a las personas"

WANDA NARA SE HABRÍA QUEJADO POR COINCIDIR CON LA CHINA SUÁREZ EN UNA FIESTA

Pampito: -Este fin de semana estuvieron en la misma fiesta, la China Suárez y Wanda Nara, algo que nunca creímos que iba a pasar. Las dos estuvieron con Daniela, de GH, un poco ella las mandó al frente en redes.

Pochi: -A mí me dijeron que Wanda se quejó por no estar al tanto de que la China iba a ir. No le gustó mucho.

"Lo que me cuentan es que Wanda no le gustó nada enterarse ahí que iba a estar la China", dijo Pochi. G-plus

Estefi Berardi: -¿Qué? ¿Le tienen que pasar el listado?

Pochi: -Bueno, disculpame, Camila Homs no está muy invitada porque suele ir Tini Stoessel. Podrían haberle avisado, ya que el VIP es muy chiquito.

Estefi y Pampito: No es tan chiquito…

Pochi: -Sí, a mí la misma gente me dijo que el VIP era chico. Me lo dijeron los mismos organizadores de la Bresh.

Pampito: -Acá vemos una foto de Daniela, cuando se cruzó con la China, en la parte de atrás del escenario, que hay una barra. La China estaba en la suya. Si hay algo que tiene de canchero la China es que no se debe haber quejado. Y me dijeron que se sacó fotos con todo el mundo, que estaba de muy buen humor. No sabía que Wanda se había quejado.

Más sobre este tema El mensaje de WhatsApp de Rodo Lamboglia a China Suárez tras la versión de romance: "Me espantás a las candidatas"

Pochi: -Sí, lo que me cuentan es que Wanda no le gustó nada enterarse ahí que iba a estar (la China).

La China disfrutó de la noche de sábado junto a su colega Valentina Zenere, con quien se la vio bailando durante gran parte de la fiesta. También posó súper buena onda junto a Ornella D’ Elia y algunas figuras de Gran Hermano 2022, como Daniela Celis.

Fotos: Bresh.