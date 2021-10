Wanda Nara habló de su reconciliación con Mauro Icardi, tras el escándalo con la China Suárez: "Estoy bien"

A diez días de anunciar la fuerte crisis de pareja que estaba transitando con Mauro Icardi, Wanda Nara habló con Ciudad sobre su presente sentimental, tras comunicar en su red social la reconciliación con el futbolista del PSG, a quien le encontró comprometedores mensajes con China Suárez.

"Estoy bien", le respondió Wanda a Ciudad, al ser consultada por su estado emocional, golpeado por el "coqueteo" que Icardi habría mantenido en secreto con la expareja de Benjamín Vicuña.

Wanda Nara estuvo al borde del divorcio con el padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella Icardi, pero su pedido de disculpas, a través de una fuerte carta, la llevó a darle una nueva oportunidad al matrimonio y a la familia.

"Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo", escribió el lunes la empresaria en Instagram.

Tras una pausa, continuó: "Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'".

"Ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo", concluyó Wanda Nara, apostando al amor de Mauro Icardi.