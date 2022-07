Wanda Nara fue sorprendida con un explosivo beso en un Vip de Ibiza

Wanda Y Zaira Nara continúan sus vacaciones después de un año realmente agotador en cuanto a trabajo, pero también en lo referente a las situaciones familiares que ambas debieron afrontar en los últimos tiempos.

Es por eso que ambas se dedican a disfrutar sus días en Ibiza, y este sábado se las pudo ver muy divertidas en un recital que el portorriqueño Ozuna brindó en esa isla española y en donde la esposa de Mauro Icardi protagonizó una explosiva escena.

Es que mientras ellas bailaban al ritmo del hip-hop del artista, en compañía de Kennys Palacios, un joven se animó a jugar con Wanda agachando su cabeza y simulando un beso en su escote.

Más sobre este tema Wanda y Zaira Nara marcan tendencia en Ibiza con el mismo body: color fucsia y mangas largas

LA EXPLOSIVA NOCHE DE WANDA Y ZAIRA NARA EN IBIZA

Toda esta situación fue transmitida en directo por Wanda con su celular, mientras Zaira y Kennys se quedaban asombrados con la osadía del muchacho, que incluso acercó una bebida a Wanda para que sorba de la pajita.

En diálogo con Ciudad, Kennys Palacios confirmó que el joven es Eddie Rodríguez, el estilista de Zaira y de Karina Jelinek, que la acompañó en su viaje para que luzca siempre espléndida, inclusive en sus fotos playeras junto a su hermana.

“La cara de Zaira de ‘¿qué hace?’”, escribió Juariu en las stories que publicó con capturas del vivo de Wanda. “¡Wanda estás desatadaaaa! ‘Borrá, borrá’, dice Zaira. ¡Ay, chicos, please! No quiero más bolonquis. Zaira se arregló con Jako. Wanda no quiero sorpresas por ahí”, le pidió en sus propias stories con ironía, Ker Weinstein.