Wanda Nara fue descubierta con un jugador de Boca: "Se los vio muy acaramelados"

Una salida de Wanda Nara (35) con amigas por un boliche porteño top desató los rumores de buena onda de la exesposa de Mauro Icardi con un jugador de Boca 12 años menor.

"Fue a Áfrika, un boliche muy conocido, y llamó la atención porque estaba el jugador Martín Pallero (23) y se los vio charlando, nada más", afirmó Pía Shaw en LAM.

Aunque de acuerdo a Clarín, Wanda y Payero estuvieron juntos y se los vio muy acaramelados en el VIP del mencionado boliche, donde compartieron risas, tragos, baile y hasta vieron el show en vivo de la banda de cumbia Pibes Chorros.

Por otra parte, Yanina Latorre sumó información picante: "Hace un mes que un señor al que no conozco de nada, que un día irrumpió en mi teléfono y me preguntó si me podía llamar, me quiere vender información sobre que Wanda sale con un futbolista".

En ese instante, Estefi Berardi reveló que le pasó lo mismo con misteriosos mensajes y agregó: "Me dijo que era un jugador de un club argentino".

Al final, Ángel de Brito reflexionó sobre el encuentro de Wanda Nara con Martín Pallero: "No creo ella que tenga relación con alguien. Creo yo".

QUIÉN ES MARTÍN PALLERO, EL FUTBOLISTA QUE COMPARTIÓ BOLICHE CON WANDA NARA

El cordobés Martín Pallero fue el primer refuerzo de Boca en el último mercado de pases, proveniente del Middlesbourgh de la segunda división de Inglaterra.

Formado en las inferiores de River, el mediocampista que habría deslumbrado a Wanda Nara debutó en primera en Banfield y luego fue transferido a Talleres de Córdoba.

Dada su destreza, en 2020 Martín Pallero fue convocado para integrar la selección sub-23 que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio.