Wanda Nara, enojada con el rumor de romance de Mauro Icardi Icardi con Devrim Özkan

Son días súper movidos para Wanda Nara. Después de anunciar su separación, ayer sorprendió mostrándose con Mauro Icardi. La mediática habló con Guido Záffora, habló de si está reconciliándose con el futbolista… ¡y se enojó con que a su marido lo relacionen con la actriz turca, Devrim Özkan.

Hace unos días había aparecido la versión de que el futbolista se estaba conociendo con la figura de la televisión de Turquía, e incluso se mencionaba que ella estaba saliendo con Lucas Torreira, compañero del Galatasaray y que él lo había “icardiado”. Un supuesto escándalo que molestó a la mediática.

“Lo de esa actriz turca es otro invento de la prensa. Con Mauro está todo bien”, lanzó, molesta en Es por ahí por el trascendido que apareció en la medios del país donde se encuentra instalada la familia desde que Icardi firmó con el equipo de Estambul.

WANDA NARA CONTÓ QUÉ ES LO QUE MÁS LE DOLIÓ DE LA INFIDELIDAD DE MAURO ICARDI CON LA CHINA SUÁREZ

Wanda Nara habló del affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, en su visita al programa televisivo italiano, el big show musical Ballando con le Stelle, de la RAI 1.

"Yo lo sabía todo de él. No es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: 'Quiero contarte esto'", comenzó.

Así, la empresaria detalló: "Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo, era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja".

"Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba lo que pudo haber pasado, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", siguió Wanda.

En la emisión de Italia, la hermana de Zaira Nara expresó: "Hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí. Yo soy una mujer muy seria".

"Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco. Él me dijo la verdad", admitió la modelo.

Al final sentenció: "Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal".

