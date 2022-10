Wanda Nara cruzó a Tamara Báez por confirmar su romance con L-Gante

Tamara Báez aseguró que el romance L-Gante con Wanda Nara es una realidad y por eso la “investigadora” de ¿Quién es la máscara? utilizó sus redes sociales para hablar sobre las afirmaciones de la ex del cantante.

Este miércoles, Tamara Báez sorprendió a sus seguidores al revelar que alguien entró a su casa en su ausencia y se llevó un automóvil, una moto y algunos de sus objetos personales favoritos, como un costoso par de zapatillas.

Pero, lo que más llamó la atención sobre esas afirmaciones fue que la mamá de Jamaica Valenzuela aseguró a través de su abogado Juan Pablo Merlo que quienes habían ingresado en la propiedad fueron L-Gante y la propia Wanda Nara.

“Ayer, en el registro de entradas (del country donde vive Tamara), junto con Wanda Nara ingresaron al lugar. Ingresaron al domicilio. Ahora, hay que ver por las cámaras si ingresaron los dos al domicilio, pero si estuvieron retirando el vehículo”, dijo Merlo. .

LA REACCIÓN DE WANDA NARA CUANDO TAMARA BÁEZ ASEGURÓ QUE ESTÁ EN UNA RELACIÓN CON L-GANTE

“Estamos viendo todo lo que falta porque vamos a ir a hacer la denuncia. Wanda Nara está en el registro de entradas junto a Valenzuela. Entraron acá”, explicó al abogado. "Ellos duermen juntos, pero a mí no me causa nada porque quiero estar tranquila", dijo a su vez Tamara en A la tarde.

Esto generó que Wanda Nara saliera a dar su versión de los hechos a través de sus redes sociales. En plena grabación de ¿Quién es la máscara?, la mediática se mostró en un video en el que le pregunta a Lizy Tagliani “¿Qué hora es? Porque dicen que estoy en un yate”.

“Ay, es que el agua me debe marear”, agrega la humorista, mientras Wanda tararea el tema My heart will go on de Titanic. “Bueno, no así”, la corrige Lizy, arrancándole una carcajada a Wanda.

Junto a esas stories, la mediática agregó un mensaje contundente: “Me parece tan grave, con la impunidad que aseguran tantas mentiras. En fin”, escribió Wanda Nara sobre las versiones de romance con L-Gante que vertió Tamara Báez en los medios.