Wanda Nara contó que le ofrecieron conducir ¿Quién es la máscara? en Italia.

Wanda Nara habló sobre su presente profesional a días de regresar a Estambul con su ex, Mauro Icardi, para estar junto a sus hijos.

En medio de los rumores de romance con L-Gante, la empresaria reveló que le ofrecieron conducir ¿Quién es la máscara? en Italia.

Sin embargo, admitió que le entusiasma más la idea de ser jurado que conductora del ciclo.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONDUCIR ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA? EN ITALIA

"Tengo muchos proyectos de conducción, tanto acá como en Italia...".

"En Italia me llamaron para conducir ¿Quién es la máscara? Lo mismo que hicimos acá pero allá, la parte que hizo Nati Oreiro".

"Lo que pasa es que me divierte mucho estar en el jurado. Podés jugar mucho más... La parte de presentación te limita muchísimo, a mí me gusta jugar, tener idas y vueltas, me siento más cómoda que conduciendo...".

"Tal vez, podría conducir otro en el cual me sienta más libre, como un programa de entrevistas", contó Wanda en Intrusos, no descartando la posibilidad de en un futuro conducir un ciclo.