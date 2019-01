Dedicada de lleno a su familia y con la mente puesta en defender sus intereses, Wanda Nara (32) aceptó la propuesta de Mauro Icardi (25) y se convirtió en su mánager oficial desde 2015.

¡Y las cosas van viento en popa! Orgullosa de los logros que consiguió para beneficiar la carrera del padre de sus dos hijas Francesca (4) e Isabella (2), Wanda habló cómo nunca de su rol como empresaria: "Valoro muchísimo el lugar y la confianza que me dio Mauro para representarlo", declaró en diálogo con la revista Caras.

"Todo pasa por mí: los acuerdos futbolísticos, las presencias en marcas como Armani y hasta la elección de las fotos para los sponsors. Fue una situación que se dio espontáneamente por malas experiencias que tuvo y al ver que siempre me manejé sola en mi profesión", agregó.

Además, indagada por los millones que le hizo ganar a su esposo, Wanda se sinceró: "Le hice ganar muchos más. También arreglé el contrato que dura cinco años, que es lo máximo posible, y puse muchas condiciones. Si un club lo quiere comprar, la cláusula es de 110 millones de euros".

"¿Qué porcentaje me llevo del dinero que arreglo con el club? La misma que la de cualquier representante. Pero yo a mi marido no le cobro... ¡porque todo eso es de Mauro y mío! jajaja. Tampoco quiero hablar de mis números, así no avivo a colegas", continuó sin tapujos.

Por último, la entrevistada reconoció que su etapa en el mundo de los negocios no comenzó con el terreno allanado: "Fue difícil presentarme como mánager siendo mujer y joven porque el mundo del fútbol es machista. Pero Mauro es todo lo contrario, además de tener mucho carácter".

Wanda Nara, ¡empresaria multifacética!