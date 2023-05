Wanda Nara compartió una desgarradora reflexión sobre el desamor en medio de la versión de pelea con Mauro Icardi

Cuando parecía que Wanda Nara y Mauro Icardi habían recompuesto su relación tras una separación signada por el affaire de él con China Suárez, volvieron a distanciarse. Tras los mensajitos románticos y fotos mimándose, comenzaron a dar pistas que indican que estarían de nuevo en crisis.

En medio del acercamiento de ella con L-Gante, el cantante de cumbia con quien habría vivido un affaire hace un tiempo, Wanda compartió una desgarradora reflexión sobre el desamor que estaría dedicada a Mauro.

"La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando". G-plus

"La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar", fue la contundente reflexión que compartió Wanda, a la que le sumó un emoji de corazón partido, ¿dedicado a Mauro?

LA PICANTE TEORÍA DE MARCELA TAURO SOBRE WANDA NARA Y L-GANTE

Cuando los rumores de noches apasionadas habían quedado en el pasado, el nuevo acercamiento entre Wanda y Elián llevó a que Tauro exponga su picante teoría sobre el vínculo íntimo que habría entre los famosos.

"A mí me parece que ella quedó enganchada con el señor L-Gante. No me cabe ninguna duda. No tengo la certeza, pero para mí pasó más que algo y ella quedó... Para mí, sexualmente, fue el que mejor la trató. Ella tiene un enganche...", dijo la panelista de Intrusos.

"Un enganche sexual", completó Maite Peñoñori. Y Marcela concluyó: "Yo siempre pensé que le quería dar celos a Icardi, pero hoy ya no. Y por prensa pudo ser un día".