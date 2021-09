La Voz: la hija de Lucía Galán hizo llorar a los Pimpinela en su audición a ciegas

Rocío Hazan Galán, hija de Lucía y sobrina de Joaquín, sorprendió a Pimpinela haciéndose pasar por una participante del exitoso ciclo de La Voz Senior Perú, el concurso de canto que tiene a los hermanos Galán como coaches, junto a las primeras figuras peruanas Eva Ayllon, Tony Succar y Daniela Darcourt.

En complicidad con la producción del programa y los tres coaches locales, Rocío comenzó a cantar con todos de espaldas, tal y como hacen los demás participantes en espera de que se de vuelta quien más valore la interpretación.



Al escuchar su bellísima voz todos giraron, excepto Lucia y Joaquín que se quedaron expectantes sin poder creer lo que estaban oyendo. Cuando finalmente giraron el sillón, la emoción embargó a Lucía hasta las lágrimas y dejo a Joaquín sin palabras, mirando a su sobrina con ternura y admiración.

Rocío: -Pensé que no se iban a dar vuelta nunca!. Casi me muero del susto!

Lucía: -La canción me resultaba ‘familiar’. Cuando la identifiqué, me di cuenta que era la voz de Rocío pero aun así me parecía raro, no lo podía creer. Después, cuando giré y la vi, el corazón se me salía por la boca de la emoción y el orgullo inmenso. La amo tanto!

Los Pimpinela inician una gira por Estados Unidos. Foto: Instagram.

Los hermanos Galán seguirán participando del ciclo para luego dar comienzo a su gira por Estados Unidos, siendo estos los primeros conciertos en vivo que harán desde febrero de 2020, cuando volvieron a triunfar en el Festival de Viña del Mar.