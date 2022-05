Viviana Saccone dio por terminado su conflicto con el pintor: "La gente necesita opinar sobre cualquier cosa"

Viviana Saccone hace algunos días encendió la polémica al contar indignada que los pintores que están trabajando en su casa le avisaron que faltarían por la lluvia.

Acto seguido, comenzó a recibir tantas críticas por deslizar que este grupo de pintores no tendría "cultura de trabajo" que tuvo que poner los puntos en Twitter.

Luego de remarcar que ella es "hija de albañil" y que lo que le llamó la atención es que uno de los trabajadores le dijera que no iría a su casa sólo porque los otros no irían por la lluvia, hizo un fuerte descargo.

VIVIANA SACCONE REFLEXIONÓ SOBRE LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ EN TWITTER

"Lo que más me sorprendió con todo esto, porque con los pintores está todo bien, es la gente cómo empieza a opinar. Hay un grupo de gente tipo vampiros que está esperando que uno diga algo para afincarse. Es lo que me sorprende, el fenómeno detrás de las redes sociales", reflexionó Viviana en Socios del Espectáculo tras al escándalo.

Y dejó bien en claro que las críticas que le hacen no le duelen.

"Vienen de parte de personas que no me conocen. No me lo tomo como algo personal y no me duele. Me importa lo que piensen de mí los que están conmigo, mis compañeros de trabajo, la gente que me conoce. Sí me interesa que ellos conozcan a la verdadera. Si esa gente que me conoce está hablando mal es porque algo estoy haciendo mal”, sumó, con firmeza.

Antes de cerrar, aclaró que está acostumbrada a la agresividad en Twitter.

"No es la primera vez que vivo esta situación. La gente necesita opinar sobre cualquier cosa. El agresivo pone cosas agresivas en cualquier parte", cerró, sin vueltas.