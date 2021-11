Viviana Saccone se despidió de La Academia tras quedar eliminada frente a Pachu Peña: "Fui muy feliz en esta pista"

Luego de que culminara el ritmo del Rock and roll en La Academia, Marcelo Tinelli develó el voto secreto de Ángel de Brito y Rochi Igarzabal, Pachu Peña, Viviana Saccone y Mario Guerci debieron lucirse en el duelo para pasar a la siguiente ronda.

Fue entonces que, después de que De Brito, Guillermina Valdés, Jimena Barón, Hernán Piquín y Carolina Ardohain debatieran en grupo, los jurados optaron por darles una nueva oportunidad a la cantante y el modelo.

Por último, antes de terminar el programa, el conductor develó el misterio y dio a conocer la decisión del público: “El que sigue en el certamen lo hace con el 55,7%. La pareja que lo deja, lo hace con el 44,3%. Por decisión de ustedes, siguen en ShowMatch y se meten entre los 10 mejores la pareja de Pachu Peña y Flor Díaz”, expresó al aire. Y agregó: “¡El aplauso para ellos! Y el plauso para la diosa de Viviana Saccone, un lujo tenerla a ella y a su bailarín, Tito Díaz”.

Viviana Saccone: "La verdad me da mucha pena. Fui muy feliz en esta pista, conocí gente maravillosa, me llevo un montón de amigos y una experiencia divina". G-plus

Orgullosa de su participación, la artista cerró: "Gracias a vos. La verdad me da mucha pena. Fui muy feliz en esta pista, conocí gente maravillosa, me llevo un montón de amigos y una experiencia divina. Aprendí muchas cosas de baile aunque, por ahí, no se haya notado tanto en algunos momentos. Fui muy feliz acá”.

De esta manera, Saccone suma a la lista de eliminados junto a Ariel Puchetta, Mariela “La Chipi” Anchipi, Sofía “Jujuy” Jiménez, El Polaco junto a Barby Silenzi, Lionel Ferro, Nazareno Móttola, Romina Richi, Julieta Puente, Cucho Parisi, Charlotte Caniggia, Barby Franco, Mar Tarrés, Débora Plager; y Ulises Bueno, Mariana Genesio Peña, Ángela Leiva, Flor Vigna, Julieta Nair Calvo, Luciana Salazar, Karina La Princesita y el Chato Prada junto a Lourdes Sánchez que optaron por abandonar el certamen.

Siguen en carrera: Pachu Peña y Flor Díaz; Mario Guerci y Soledad Bayona; Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez; Noelia Marzol y Johnny Lazarte; Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas; Celeste Muriega y Maxi Diorio; Rocío Marengo y Nacho Pérez Cortés; Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala; y Agustín Barajas y Loli Ruiz.