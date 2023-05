Viviana Colmenero se metió en el cruce de Estefi Berardi con Yanina Latorre y De Brito: "Hay gente irrespetuosa"

Tras varios cruces, de muy fuerte nivel, con Yanina Latorre en el panel de LAM, Estefi Berardi hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y generó revuelo con su compañera de trabajo y con el propio Ángel de Brito: y ahora también se metió Viviana Colmenero.

Tras el fuerte entredicho que tuvieron Berardi y Latorre en LAM sobre el estado de salud de Jorge Rial, Ángel de Brito tuvo que intervenir para que la situación no siga escalando más allá de lo picante, y luego se molestó con la marplatense en Twitter a raíz de “likes” que ella le daba a mensajes que criticaban el ciclo de América.

La panelista reaccionó muy fuerte contra el conductor, que la trató de “desagradecida con el programa y el conductor que la hicieron famosa”, obviando su paso por Mañanísima y Combate. "Me diste la mejor oportunidad, me hiciste crecer y obtuve un montón de satisfacciones en muchos sentidos. Eso no quita que se permita la violencia y el maltrato. Son dos cosas diferentes", le respondió ella.

LA INESPERADA INTERVENCIÓN DE VIVIANA COLMENERO EN EL CRUCE ENTRE ESTEFI BERARDI, YANINA LATORRE Y ÁNGEL DE BRITO

En la red social del pajarito (y de Elon Musk), los seguidores del ciclo le reclamaron a De Brito un freno a las escaladas verbales de sus angelitas. "Pero a la señora misógina tenés que ponerle un alto también, Angelito. Ella cree que es la que manda en LAM. La otra vez pelea con colmenero te dijo a ti, 'Ángel explícale a ella que tengo muchas propuestas de trabajo' te estaba poniendo como su secretario", le escribió un usuario.

"Otra vez, problema de ellas. Todas las que tengo en el programa las elijo yo", le respondió De Brito al twittero, y generó la reacción de la ex Gran Hermano y ocasional panelista Viviana Colmenero. "Él ya lo dijo mil veces, no se mete en las discusiones de nosotras. Nos quiere a todas”, escribió.

“Todo el tiempo nos da lugar a muchas y decimos lo que queremos. Pero las conductas ajenas no le pertenecen. Y sí, hay gente irresponsable y también irrespetuosa. Él no es así", explicó. "Para cualquier personalidad o figura, el público es un monstruo que te puede abrazar o aplastar. La opinión pública es una energía muy poderosa", cerró Viviana.