Viviana Canosa cruzó a quienes criticaron la forma de vestir de Carolina Losada: "Se volvieron locas"

Viviana Canosa hizo una vehemente defensa de la forma de vestirse de Carolina Losada (49), la vicepresidenta del Senado de la Nación.

"Todo el feminismo que anda en tetas protestando por el Fondo Monetario, ve una teta y dice 'ay, satanás'", criticó la conductora de Viviana con vos ante la risa cómplice de la senadora, a raíz de su foto de hace un mes con un escote abrazada al padre Ignacio.

Luego, se indignó con lo que consideró el doble estándar de las colectivas feministas: "Cualquier feminista en cualquier parte del mundo va en tetas a protestar por Ucrania, a putear a Putín, por el Fondo Monetario, pero ven una mina que va vestida linda, inteligente, hermosa, que se le ve un poco y se volvieron locas las verdes".

Más sobre este tema Viviana Canosa apuntó contra Actrices Argentinas tras su polémica con L-Gante: "Si fuera Thelma Fardin me defenderían"

Viviana Canosa concluyó su respaldo a Carolina Losada con una ácida ironía: "Querían que te mataran en las redes sociales… Pero ven esto (N del R: un grupo de mujeres con pañuelos verdes con su torso desnudo y sus lolas pintadas como flores en medio de una manifestación) y no dicen nada… igual, entiendo por qué…".

EL IDA Y VUELTA DE VIVIANA CANOSA CON CAROLINA LOSADA

Apenas Viviana Canosa vio a Carolina Losada sentada en su estudio lista para ser la siguiente entrevistada, la conductora la chicaneó: "Yo pensé que hoy se venía con el escote para deslumbrarnos".

(Foto: prensa)

Entonces, la exconductora de América Noticias aseguró que "prometo que la próxima sí", y Canosa volvió a bromearla: "¡Qué lío que tuviste con el Padre Ignacio!".

Más sobre este tema Carolina Losada habló en defensa de Baby Etchecopar: "Dice verdades; yo me considero feminista y me siento súper respetada"

Y Carolina explicó: "Tenía un vestido que era escotado, sí, era escotado pero controlado. Cuando me acerco al padre, me dio la bendición, me agarró la cabeza y me hizo unos movimientos y me desacomodé toda".

"No se me ve nada, está ahí, a punto. Pero no se me ve nada. No lo fui a ver al padre Ignacio, eso fue lo peor. Mintieron. Fue un evento social, era la inauguración de un lugar. Ni siquiera era cierto que fui a verlo escotada", justificó Carolina Losada ante Viviana Canosa.