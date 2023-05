Viviana Canosa confesó cómo hizo para ocultar su romance de verano con un famoso: "Me alquilé una quinta"

De coincidir en horario por algunos minutos en América y A24, Yanina Latorre y Viviana Canosa ahora ofician como conductoras de una nueva emisora radial en la que protagonizan un pase que genera picantes comentarios de ambos lados.

Este miércoles en LAM, Ángel de Brito puso al aire el pase un intercambio que tuvieron su panelista y la conductora de +Viviana en el que esta última le confesaba que tuvo un romance veraniego que nadie llegó a descubrir por las precauciones que tomó al respecto.

En el video, Yanina le preguntó a Viviana si volvería a estar en pareja, algo que la ex de Alejandro Borensztein calificó como “muy difícil”. “Tendría que ser una persona que me suma mucho, ni siquiera que estamos iguales. Que me haga reír, que tenga sentido del humor y además que sea muy generoso”, explicó Canosa.

VIVIANA CANOSA REVELÓ CÓMO LOGRÓ OCULTAR UN ROMANCE VERANIEGO CON UN FAMOSO

En ese sentido, Viviana contó que durante unos días en los que su hija Martina se fue con Borensztein a Uruguay, ella se planteó una eventual soledad a futuro, cuando la nena, que a fines de mayo cumplirá 10 años, se independice.

“Tuve un verano espectacular. Tuve algo y nos dimos. Es muy conocido”, reveló Canosa ante las insistentes preguntas de Yanina, que quería saber si alguien más conocía este dato. “Nunca nadie supo nada. En lo suyo es el mejor”, agregó la conductora, que ratificó que es “súper famoso”.

“Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora”, dijo, justificando su accionar en el hecho de que tiene una hija, y revelando cómo hizo para evitar a la prensa.

“Había alquilado una quinta que era bárbara y la tuve como un par de años, y aparte no tenía casas de frente ni de costado”, dijo Viviana que contó que “conoció en la tele” a su ocasional pareja ya que “iba siempre a su programa” cuando estaba en América.