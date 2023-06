Virginia Lago opinó sin filtro sobre la absolución de Juan Darthés: "Creo en la Justicia y no prejuzgo"

La presentadora Virgina Lago opinó sin filtro sobre Juan Darthés, quien fue absuelto por la Justicia de Brasil en la causa que Thelma Fardin le inició por violación.

"Yo creo en la Justicia, tuve muy buena relación y trabajé mucho en la tele con Juan, era realmente un señor y trabajamos en Mujercitas, creo en la Justicia y no prejuzgo", expresó, con firmeza, en diálogo con Juan Etchegoten en Mitre Live.

"Yo creo en la Justicia, tuve muy buena relación y trabajé mucho en la tele con Juan, era realmente un señor y trabajamos en Mujercitas, creo en la Justicia y no prejuzgo". G-plus

Acto seguido, se mostró conforme con la decisión del juez. "Ahí hay gente que acusa y yo no sé nada, nada más que la Justicia es la que tiene que decidir, no estoy en contacto con Juan y no soy amiga de él...".

"No puedo decir nada, si vos juzgás sin saber ¿cómo es?, eso está mal y es hablar por hablar". G-plus

"He trabajado con él y he tenido muy buena relación... Que se arreglen entre ellos y me alegro si es algo que no está bien, no puedo decir nada, si vos juzgás sin saber ¿cómo es?, eso está mal y es hablar por hablar", sentenció, con firmeza.

LA BRONCA DE THELMA FARDIN CONTRA LA JUSTICIA TRAS LA ABSOLUCIÓN DE JUAN DARTHÉS

"El propio fallo dice que confirma el abuso sexual por la práctica del sexo oral, porque introdujo sus dedos en mi cuerpo, pero en ese momento no eran violación esas dos tipificaciones", enfatizó Thelma Fardín en Intrusos al explayarse sobre la absolución de Juan Darthés.

Luego, se refirió al cambio de legislación en Brasil que la hubiera beneficiado: "Si me hubiesen violado 68 días después hoy Darthés estaría enfrentando una posible condena de 10 años".

"El juez que juzgó no es el que me escuchó a mí llorando cinco horas, cuando la defensa de Juan Darthés me hacía las peores preguntas del planeta. Preguntas que a él no se le pudieron hacer, porque no respondió preguntas ni de la fiscalía, ni del juez, ni de mi querella. Una desigualdad de condiciones absoluta", cerró Thelma.