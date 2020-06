Virginia Gallardo mostró su postparto al natural: "¡Seguro garparía más salir destruida! ¡Aléjense perras envidiosas!"

Después de cinco años en pareja, Virginia Gallardo y Martín Rojas se convirtieron en padres de Martina el 20 de mayo, y desde entonces muestran su cuarentena en las redes sociales. En su perfil de Instagram, la vedette publicó un divertido video en el que llamó a reflexionar sobre el deseo de verse bien pero con responsabilidad.

“¡Seguro garparía más salir destruida! ¡Quiero mostrar que cada cuerpo y cada experiencia es distinta y única! Pero actitud ante todo ... y post embarazo o en la vida, esta debe ser tu respuesta. ¡Aléjense perras envidiosas! Aceptarnos y amarnos como somos (y no sean tan obvios de ponerme '¿justo vos ?'). Justo yo, porque lo viví en carne propia, porque uno crece; y por esa misma razón en otro momento de la vida tuve otras prioridades... Una cosa no quita la otra", escribió Gallardo junto al video.

"No está mal querer verse bien... ¡Sí, hacerlo de manera responsable! Y mi mensaje fue siempre el mismo aunque algunos eligen no escuchar. Aprendamos a ser más solidarias, a generar empatía. ¡Dejemos de opinar y meternos en la vida del otro! Obviamente está lejos de ser ideal, e incluso con un moño desordenado, cabello graso y sin maquillaje, veo una sonrisa genuina porque nunca he sido más feliz”, concluyó Virginia, mostrando su alegría por el momento que vive pese a la pandemia.