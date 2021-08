Violeta Lo Re reveló detalles de su romance con Ricardo Fort: "Yo tenía los contactos y él la plata"

Doce años más tarde, Violeta Lo Re contó la verdad sobre su romance mediático con Ricardo Fort. La actriz que fue pareja del millonario blanqueó que pretendía cobrar para aparecer en la docuserie que preparan Martita y Felipe Fort (17), y reveló con lujo de detalles el acuerdo que hizo en su momento con el chocolatero: "Fui parte de su iniciación en los medios. Fui la que hice el contacto para que, por primera vez, él presentara el proyecto del reality en la televisión".

En diálogo telefónico con Nosotros a la Mañana, Lo Re afirmó: "Yo ya estaba incursionando con Gerardo Sofovich y Moria Casán, estaba en el teatro trabajando muchísimo y me propusieron desde Infama armar un reality con una persona que quería ser famosa y le faltaba la novia. A partir de ese momento con Ricardo comenzamos una gran amistad, que después por el reality mismo nos peleábamos, amigábamos, entraban terceros en discordia...".

"No había un contrato ni nada, los dos queríamos ser conocidos. Yo tenía los contactos y él la plata", se sinceró Violeta. Tras recordar que antes de conocerla Fort había pagado para que lo inviten a programas, la actriz enfatizó: "Cuando yo me puse con Ricardo como coequiper, o llámenlo como quieran, entiendo que mucha gente no lo quería en el medio porque se pensaba que iba a romper con el mercado, algo que en algún punto sucedió. Porque el no tenía ganancias, pero gastaba y gastaba", continuó.

En ese punto, Monti fue al hueso: "¿Vos estabas rentada? No estabas gratis ahí…". Entonces, Lo Re explico: "Yo no estaba rentada. Los dos empezamos siendo una pareja mediática pero no había un contrato, ni él me pagaba ni nada. De hecho, todo salía naturalmente. No hablábamos de nada".

Entonces, enfatizó: "La única condición que le puse fue cuando le dije 'si vos querés que esto funcione vas a tener que ser mi pareja acá, afuera, en las cuatro paredes... No te quiero de la mano con nadie'. Porque él había intentado con otras chicas, pero andaba con chicos de la mano. Y para poder convencer a todos de la novela tenía que ser mi pareja".

"Como Ricardo no podía ser lo que él quería, porque había intentado con otras chicas pero andaba con otros chicos de la mano, yo le dije 'si vos querés que esto realmente funcione tenés que ser mi pareja'", cerró Violeta Lo Re sobre su pacto secreto de mutuo beneficio con Ricardo Fort.