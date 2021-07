El video de Pampita mientras daban la versión de que estaba a punto de dar a luz a su hija: "No estoy pariendo, estoy trabajando"

Un vivo de Instagram fue la original vía que encontró Pampita para echar por tierra rápidamente la versión que arrojó la periodista Paula Varela en TV y se replicó en Twitter. La panelista de Intrusos informó que la modelo estaba en pleno trabajo de parto y que había suspendido una grabación de Pampita Online, ante la inminente llegada al mundo de su hija, fruto de su amor con Roberto García Moritán.

"Bueno, me están llamando amigos, familiares, que dicen que estoy pariendo, pero no, estoy trabajando. Zaca (Guedes) me esta peinando y Estefania (Novillo) me maquilló divina. ¿Qué me hiciste para el parto?", dijo Carolina, con humor, en medio producción para ir a ShowMatch, acompañada por sus estilistas.

Luego, con una sonrisa, pero pidiendo precaución al momento de informar, Pampita agregó: "No estoy pariendo, no asusten a mis familiares y amigos, pero les quería contar que no... En este momento no estoy teniendo familia, me faltan dos semanas. Aprovecho el vivo de Instagram, así no me pongo a contestar 40 mensajes que me están llegando. Todo lo que están diciendo en Twitter no es verdad. No estoy pariendo, estoy trabajando".

Lista para dejar su casa, escoltada por su hijo Bautista Vicuña, quien apareció en el vivo de su mamá al volver del colegio, Pampita agregó con simpatía e ironía: "Bueno me llaman de la sala de parto. ¿Estoy bien para parir así? No estoy pariendo. Todavía no estoy pariendo. Sé que están hartos, piensan que estoy embarazada hace 4 años, pero lo siento en el alma, no".

En una de las emisiones de ShowMatch, la jurado de La Academia contó que la fecha prevista para el nacimiento de su beba es el 22 de julio.