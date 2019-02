El video de Maradona con Verónica Ojeda y Dieguito Fernando en la práctica de Dorados en México: ¿reconciliación en puerta?

Luego de que Diego Maradona (58) confirmara su separación de Rocío Oliva (28), Jorge Rial sorprendió al aire en Intrusos al dar por confirmada la reconciliación del Diez con Verónica Ojeda (42), su expareja y madre de su hijo Dieguito Fernando. Y si bien los padres del pequeño -que está a días de cumplir 6 años- se mostraron cautos con su situación sentimental, un video de la familia reunida despierta las sospechas sobre una posible reconciliación en puerta.

Los rumores llegaron con un video en las redes: "Verónica Ojeda y Diego Fernando Maradona en la práctica de Dorados", es el título de un video que retwitteó Ángel de Brito, donde se ve al ídolo acercarse hacia donde estaban sentados la madre de su hijo y el niño en la grada para dialogar con ellos.

Semanas atrás, Rial había dado detalles sobre el regreso de Maradona a México, donde se instaló para dirigir nuevamente al equipo Dorados de Sinaloa: "El jueves (por el 24 de enero) se va Maradona a México pero no se va solo. Se va con Verónica y Diego Fernando. Y lo segundo, ya están conviviendo. Me cuentan que Diego está completamente cambiado, todo el día jugando con Dieguito".

¡Mirá el video de Maradona junto a Verónica Ojeda y Dieguito Fernando en la práctica de Dorados!

