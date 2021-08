El video del desesperado pedido de ayuda de Nicolás Vázquez a la policía tras el derrumbe en Miami: "Está lastimada mi mujer"

Son unos pocos segundos en los que queda clara la desesperación de Nicolás Vázquez, minutos después de que Gimena Accardi se golpeara la cabeza al escapar del derrumbe del edificio donde se hospedaban en Miami. Las imágenes datan de la madrugada del 24 de junio, y fueron tomadas desde el interior del auto de policía al cual el actor había acudido por ayuda para su esposa, que estaba lastimada.

El breve video fue puesto al aire en Noticiero Trece, y allí se vio a Nico acercarse al patrullero que pasaba por la zona de la tragedia. “No detengas mi auto (Don't hold my car)”, le solicitó en inglés el policía a Vázquez, quien le hacía el ademán de detenerse desde la ventana del acompañante.

“¿Hablás en español? (I’m sorry, do you speak spanish?)”, consultó Nico en un intento por comunicarse en inglés para poder dialogar en castellano. Por desgracia, el policía respondió que no hablaba español: "I don’t speak spanish". Conmocionado, Nicolás no logró hablar la lengua extranjera y explicó: “Está lastimada mi mujer”.

Indiferente ante la súplica, el uniformado se lamentó: “No hablo en español”. Y sin bajarse del vehículo, continuó su marcha.

Esa madrugada Nicolás Vázquez y Gimena Accardi habían logrado llegar a un hospital por sus propios medios, donde revisaron las heridas de la actriz, y le realizaron una tomografía que descartó que el traumatismo en su frente fuera de gravedad en su frente.