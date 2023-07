Una vidente le hizo una tremenda advertencia a Jey Mammon tras confirmar que irá a los Martín Fierro.

Jey Mammon confirmó que irá a los Martín Fierro 2023 con sus compañeros de Telefe, canal en el que conducía La Peña de Morfi antes de la denuncia en su contra por parte de Lucas Benvenuto.

En este contexto, la vidente Aristida Genes le hizo una fuerte advertencia al artista, que fue denunciado por abuso sexual infantil y, acto seguido, se alejó de los medios. La mujer subrayó que Jey no la va a pasar bien en el evento.

"Yo veo que él tiene que tratar de mantener su lugar y su espacio, no va a ser fácil para él y no la va a pasar lindo, no será fácil para todos verlo a Jey, pero como la Justicia cerró hay que escuchar también", sentenció la mujer, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

LA VIDENTE DETALLÓ CÓMO SERÁ LA PRESENCIA DE JEY EN LOS MARTÍN FIERRO 2023

En este contexto, la mujer aclaró que la vuelta de Jey Mammon a los medios no le resultará fácil.

"De a poco se irán calmando las aguas, sabemos que hubo mucho movimiento con este tema y verlo ahí a él, a mucha gente le va a llamar la atención, él tiene que estar tranquilo y no hacerse mala sangre, va a ser difícil y lo tiene que enfrentar...".

“Va a pasar mucha gente que lo va a apoyar y darle fuerza, hay gente que se pregunta qué pasó en todo esto, si esto fue algo que lo taparon, hay muchas preguntas de la gente, que trate de disfrutar a su manera, le va a costar muchísimo”, cerró, precisa. ¿Qué dirá él?