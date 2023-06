Una vidente le hizo una durísima advertencia a China Suárez sobre su presente sentimental.

La vidente Aristida Genez Alcaraz le dio a China Suárez, que hace muy poco se separó de Rusherkig, un tajante consejo con respecto a su presente sentimental.

"En muy poco tiempo no le conviene pero puede tener, no le conviene tener novio ahora porque no le va a durar", expresó la señora, sin dejar lugar a dudas.

E hizo una firme aclaración: "Si ella logra esperar un poco más le va a llegar el amor de su vida, es divina, que espere un poco más porque es tan linda...".

¿EN QUÉ TIPO DE HOMBRES DEBERÍA FIJARSE CHINA SUÁREZ SEGÚN LA VIDENTE?

Antes de cerrar, Aristida también le aconsejó fijarse en hombres más grandes.

"Yo le aconsejaría a la China alguien mayor que ella, ya está, ya tiene su enamorado, pero ella no se da cuenta o no se quiere dar cuenta", cerró sobre la actriz, que días atrás negó estar en pareja con su productor, Rodo Lamboglia.