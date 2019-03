Consciente del interés que genera en el público y acostumbrado a ser noticia en los medios, Benjamín Vicuña habló sin tapujos del lado B de la fama y de cómo convive con la alta exposición.

"La verdad no es algo en lo que me guste ahondar. No responsabilizo al medio, se dio así. Es parte de mi carrera, más o menos exposición, pero no es que sufro con eso", comenzó diciendo el actor de Argentina, tierra de amor y venganza, en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Luego, reconoció que no todo fue color de rosas en su carrera: "Hay cosas que me han dolido y que molestan, pero por otro lado uno siento un interés, atención y cariño de la gente que está bueno. Son momentos".

"Hay gente que es mucho más fóbica, yo tengo compañeros que les cuesta mucho lidiar con la prensa e incluso con el público. Yo me saco fotos con los que me esperan afuera del teatro y me quedo charlando... son cosas de las personalidad. Hay actores que les va y a otros que no, es personal", cerró Vicuña, sincero.