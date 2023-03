Víctor Hugo Morales explicó por qué se fue de C5N: "Me ofrecieron un quinto de lo que cobraba"

Esta semana, Luis Ventura reveló en Invasores que Víctor Hugo Morales se desvinculó del canal de noticias en el que trabajó, con algunos intervalos, los últimos siete años y lanzó una versión que incluía un arrebato por parte del destacado relator.

"A alguien no le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire. Es un número uno de nivel internacional. Se fue porque no le abonaron más de un mes. Número uno de todo", dijo Ventura.

"Golpeó la puerta con ánimo de puñetazo. Entró y dijo 'quiero cobrar'. Le dijeron que no, que no había plata, que faltaban un par de meses para cobrar. No necesita la plata, pero obviamente es un derecho de él. Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue”, agregó.

POR QUÉ VICTOR HUGO MORALES SE FUE DE C5N

En diálogo con LAM, Morales minimizó esa versión y explicó cuál fue la verdadera causa de su alejamiento de C5N. “Pasó que la oferta que el canal tenía para este año me sorprendió porque era un poco distinta a la que yo venía haciendo todos los días”, señaló.

“Para este año, el canal tenía previsto mucho menos… eh… la quinta parte”, puntualizó el conductor, que reconoció que “es mucha” la diferencia. “A mí no me interesó eso, y lo entendí y discutimos, porque ellos ven que el año tiene algunas características que no ameritan el programa que yo hago”, agregó.

“Hay una disposición muy fuerte a buscar el tema del rating, y se entiende que hay un cierto cansancio del tema político y que, de pronto, hay que navegar por otros rumbos, como la noticia policial”, apuntó. G-plus

“A mí me sorprende a esta altura, y no quiero hacer algo diferente a lo que venía haciendo, y ese fue el motivo por el que les dije ‘me voy’”, explicó. “Hay una disposición muy fuerte a buscar el tema del rating, y se entiende que hay un cierto cansancio del tema político y que, de pronto, hay que navegar por otros rumbos, como la noticia policial”, apuntó.

Finalmente, Víctor Hugo Morales desmintió la versión de Ventura. “Le juro a Luis que no fue así. Siempre, desde adentro, para darle una cierta magnificencia, le pasan a los periodistas alguna información que no se corresponde. Me despedí de mis amigos a las siete de la tarde tomando mate”, cerró.