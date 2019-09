Vicky Xipolitakis explicó cómo se sostiene económicamente en medio de su escandaloso divorcio

Dentro de un tiempo, Vicky Xipolitakis seguramente recordará este 2019 como el año en el que vivió los extremos: desde su momento más feliz, con el nacimiento de su hijo Salvador Uriel, hasta el más dramático, como lo es su escandalosa separación de Javier Naselli, a quien denunció por violencia de género luego de varios episodios de maltrato físico y psicológico.

En pleno trámite de divorcio, la modelo intenta enfocarse en lo positivo y refugiarse en su familia y sus afectos, un gran sostén que, aseguró, no sólo es emocional sino material.

"Gracias a ellos estoy de pie y no sólo anímicamente me refiero", le contó a la revista Caras, explicando que también son su sostén económico en este presente complejo. "Mis papás, mis hermanos y mis amigos son incondicionales y me llenan de fuerza para salir adelante, además de darnos todo lo que necesitamos con mi hijo".

A la pregunta sobre si tuvo que cambiar su modo de vida al reducir gastos, Vicky aseguró que su vida sigue "exactamente igual que siempre". "Yo sigo siendo positiva y mirando para adelante. Lo que necesito, lo tengo", aclaró.

Con respecto al bozal legal que le habría impuesto su expareja, la modelo se desentendió: "A mí nunca me llegó nada, ningún bozal, ningún papel ni nada. Igual, yo prefiero no tocar más el tema porque me hace mal hablar de eso y hoy quiero que todo a mi alrededor sea de buena energía".