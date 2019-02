Instalada en Mar del Plata, Mica Viciconte disfruta de sus noches arriba del escenario donde luce su talento en la obra Nuevamente juntos y aprovecha las altas temperaturas para apreciar los paisajes de las lindas playas que ofrece la ciudad balnearia.

Sin embargo, no todo es color de rosas. Tras algunas semanas lejos del gimnasio, la novia de Fabián "Poroto" Cubero decidió retomar su rutina de ejercicios, a la que le puso mucho esfuerzo y todo el cuerpo.

"Bueno, finalmente vine a entrenar. Después de dos meses de estar parada, me decidí. No dejen de entrenar porque se sufre diez veces más. Entrenen, entrenen, no paren". G-plus

Así lo reflejó en los videos que subió a Instagram Stories donde se la ve después de ejercitarse, transpirada y con la cara roja: "Bueno, finalmente vine a entrenar. Esto es estar fuera de estado. Miren lo que es esto, me asusta jajaja. Después de dos meses de estar parada, me decidí", comenzó diciendo.

Además, Mica incentivó a sus seguidores a que sigan sus mismos pasos: "Es necesario entrenar. No dejen de entrenar porque se sufre diez veces más. Esto es un asco, me voy a recomponer. No puedo creer lo roja que estoy. No, no... ¡totalmente fuera de estado, chicos! Entrenen, entrenen, no paren".

¡A entrenar!