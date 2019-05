Una vez en la vida... el musical furor de Calle Corrientes

Hace algunos años, una película de cine independiente llamada "Once" sorprendió al mundo tanto por su temática como por su música. A tal punto, que uno de sus hits llamado "Falling Slowly", se transformó en la canción ganadora de los Premios Oscars.



El éxito de esta película hizo que tiempo mas tarde se hiciera una versión teatral de ésta historia. Continuó la racha y la versión teatral de "Once" en Broadway y en Londres, atrapó a las audiciencias y los jurados de los Grammy y Premios Tony cosechándolos absolutamente a todos.



Ahora, llegó para quedarse a la Argentina Una vez en la vida..., una historia de amor con final abierto entre un músico callejero irlandés de folk, al borde permanente de abandonar la guitarra y los sueños, y una inmigrante checa, pianista, y sin piano, que a pesar de todos los obstáculos no se hunde ni deja que los que están a su alrededor lo hagan.



Con 12 personajes interpretados por guitarristas, violinistas, pianistas, acordeonistas, bateristas y bajistas "Una vez en la vida" viene a romper parámetros del teatro en la Argentina.



El Metropolitan Sura recibe uno de los musicales de Broadway más aclamados por la crítica, que llegó a Buenos Aires de la mano de Julieta Kalik y Pablo Del Campo. Los productores se unieron para sumar una nueva apuesta musical a la cartelera porteña que subió a escena el pasado viernes 12 de abril.



El espectáculo está protagonizado por Eliseo Barrionuevo y Paula Reca acompañados por: Roberto Catarineu, Santiago Otero Ramos, Mariela Passeri, Federico Yernazian, María Armellín, Federico Coates, Máximo Meyer, Violeta Videla, Nicolás Muñoz, Mariano Cantarini y Mariana Carnovali.