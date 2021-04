Verónica Soldato habló del rumor de romance de Horacio Cabak y Rocío Oliva: "Sospecho de ella porque lo conozco a él"

Una verdadera bomba estalló luego de que Denise Dumas asegurara que la posible tercera en discordia en la crisis matrimonial que atraviesa Horacio Cabak con Verónica Soldato, su pareja desde hace 27 años, sería Rocío Oliva.

Tanto Horacio como Rocío salieron a desmentir de forma contundente en Polémica en el Bar la información de que Denise dio en Hay que Ver.

Pero Verónica habló con Ángel de Brito para Los Ángeles de la Mañana y contó los motivos por los que ella sospecha de Oliva: “Con Rocío Oliva una vez él subió un video de ella que le hacía a él haciéndose el lindo y ella haciéndose la lina. Eso también fue una falta de respeto hacia mí. No corresponde".

Más sobre este tema Explosiva información de Denise Dumas: "La supuesta tercera en discordia de Horacio Cabak sería Rocío Oliva"

Y agregó: "De Rocío Oliva sospecho porque lo conozco mucho a él". Entonces, el conductor comentó: "Ella empezó a ver actitudes en Horacio que le hicieron sospechar de una relación con Rocío Oliva"

Soldato explicó: "Él odiaba todo el tema Maradona y, de repente, empezó a decir en casa ‘Rocío Oliva me cae bien, es buena mina’. A mí todo eso me empezó a generar sospechas. No me gustaba que ella subiera videos. Y yo por las actitudes de Horacio sospechaba. No le veía chances en ese momento pero ahora atando cabos pienso que sí".