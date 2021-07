Verónica Ojeda reveló la actitud de Gianinna Maradona con Dieguito Fernando: "Me llamó para verlo en el Día del Padre, pero yo no podía"

La muerte de Diego Armando Maradona unió un poco más a Dalma y Gianinna con los hijos reconocidos por el Diez, pese a las disputas legales sobre la herencia del exfutbolista. En Los Ángeles de la Mañana, Verónica Ojeda contó que la menor de las hijas de Claudia Villafañe la llamó el Día del Padre para ver a Dieguito Fernando, aunque el encuentro no se concretó.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito, Verónica contó que Dieguito empezó a practicar en una escuelita de fútbol y explicó cómo pasó el nene su primer Día del Padre sin el Diez. “Se pudo un poco triste pero después se puso bien y me dijo que su papá está en el cielo cuidándolo”, dijo la pareja de Mario Baudry, antes de revelar cómo fue el contacto con Gianinna.

“Me llamó Gianinna para el Día del Padre puntualmente, pero no se vieron a causa mía porque yo quería ir a verlo a mi papá y quería que él viera a su abuelo, y después nos fuimos al campo a pasarla también con Mario”, explicó Verónica Ojeda. “Ella me dijo que estaba presente ‘para lo que necesite’, y lo mismo Jana Maradona. Cuando empezaron las clases, Jana me dijo que lo ayudaba con lo que necesite Dieguito en la escuela. De Diego Junior no supe más nada”, dijo, negando que haya bloqueado al exfutbolista porque “ni siquiera tiene su número de teléfono”.