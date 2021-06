Verónica Ojeda habló de la posibilidad de agrandar la familia junto a Mario Baudry: "Si quisiera tener un hijo, tendría que hacer un tratamiento"

Hace dos años Verónica Ojeda blanqueó su relación con Mario Baudry y desde entonces ambos han permanecido muy unidos, conformando una familia ensamblada aunque sin hijos en común. En Fantino a la tarde, la ex de Diego Maradona explicó que una de las causas por las cuales todavía no intentaron tener un bebé con el abogado se debe a las dificultades de ella para concebir, por lo cual debería realizar “un tratamiento”.

“¿Mario qué es en tu vida? Recién hablabas de él y se te llenaban los ojos de luz. ¿Están casados?”, le preguntó Alejandro Fantino a su invitada. “Mario llegó a mi vida en el momento justo. Cuando yo estaba mal, él me conquistó, me enamoró, me dio paz y tranquilidad. Es todo en uno y ahora somos una familia. No sabemos si nos vamos a casar pero yo tengo muy buena relación con sus hijos”, le contesto Verónica.

“¿Te gustaría tener más hijos?”, quiso saber el conductor. “Yo tengo muchos problemas para tener hijos y si quisiera tener un hijo tendría que hacer un tratamiento y es un temón pero ¿por qué no? De todas formas, los hijos de Mario tienen sus mamás, pero yo a la nena de él la veo y me vuelvo loca, y lo mismo Mario con Dieguito. Somos una familia muy unida”, concluyó Verónica Ojeda.