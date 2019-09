Verónica Monti, la exnovia de Sergio Denis, habló del video por el que fue acusada de robo: "Esa no soy yo"

A Verónica Monti (40) la fama mediática le llegó un año atrás cuando se la conoció como la pareja 30 años más joven de Sergio Denis (70). A a más de seis meses del grave accidente que dejó internado al artista, la mujer ahora es noticia por otros rumores. Es que después de que fuera acusada de quedarse con productos sin pagar en una farmacia y luego en un supermercado cercano a su hogar, ahora Monti fue sindicada por Yanina Latorre como la autora de un hurto en un local de ropa en el barrio de Belgrano.

A través del video de una cámara de seguridad que mostraron en Los Ángeles de la Mañana, la panelista apuntó contra Monti por las imágenes registradas en el verano. “Lo peor es que chorea, y esto es serio, en compañía de los hijos que son menores de edad. Se ve claramente cómo saca la prenda de la percha, abre la cartera y pone las cosas. Cuando terminó de robar, maltrató a todas las empleadas y se fue. Se dieron cuentas después del robo, ahora no la dejan entrar más en el negicio, pero no la denunciaron porque no quieren problemas”, aseguró Latorre.

Entonces, un notero del ciclo fue a buscar el testimonio de Monti. Sobre el final de la nota, el cronista le mostró el video de la polémica y la última pareja de Sergio Denis se desentendió del tema escandalizada: “No chicos, esa no soy yo. No soy yo, y no son mis hijos tampoco”, aseguró indignada.