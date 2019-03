Verónica Lozano blanqueó el verdadero motivo de la desvinculación de Nicole Neumann: "Se fue porque..."

Después de un 2018 intenso y exitoso al frente de Cortá por Lozano, Verónica Lozano se tomó dos merecidas semanas de vacaciones en familia. Pero, seguramente, no imaginó que su viaje generaría un verdadero revuelo en su ciclo de Telefe.

¿Qué pasó? La producción eligió a Jimena Barón para que la reemplace durante esos días y Nicole Neumann fue desvinculada del ciclo en medio de fuertes rumores de que la top no quería ser panelista mientras la actriz conducía, a pesar de que ella desmintió el supuesto malestar.

“Me llegaron rumores de que no había mucha buena onda con mi reemplazo de la señora Verónica Lozano, lo cual sería muy extraño porque acá mismo en este estudio yo le hice gancho con mi ex novio”, bromeó Jimena en su debut al frente del programa, haciendo referencia a la relación que en ese momento tenía Nicole con Matías Tasín, ex de Barón.

"Se fue porque no tuvo ganas de quedarse si Jimena era la conductora del programa. Fue básicamente eso lo que pasó, fue una decisión personal" G-plus

Lozano habló con Primiciasya.com sobre el tema y confirmó la explosiva versión: “Lo que pasó con Nicole es una pena, se fue porque no tuvo ganas de quedarse si Jimena era la conductora del programa. Fue básicamente eso lo que pasó, fue una decisión personal. Y tampoco uno como productor puede darle la chance de salir y entrar del programa cuando quiera. Tiene que ser parejo para todos”, reveló Vero, poniendo fin a las especulaciones.