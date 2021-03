Vero Lozano confesó por qué no va como invitado el Corcho Rodríguez a su programa: "Se hace el facha y no quiere"

Es larga la lista de famosos que pasaron por el living de Cortá por Lozano y se sometieron a las preguntas de Vero Lozano. Y si bien muchos de los invitados son parte de su círculo más íntimo, la conductora dio a conocer el motivo por el que su pareja, Jorge “Corcho” Rodríguez, no visitó el ciclo.

Todo comenzó con el habitual preguntas y respuestas donde Vero invitó a sus seguidores de Instagram a que le hagan todas sus consultas.

Y en medio del ping pong, un usuario quiso saber sobre la ausencia del padre de su hija, Antonia, en el programa que conduce por Telefe: “¿Vas a invitar al Corcho a tu programa? Terapia de pareja”, le consultaron. A lo que la presentadora se sinceró: “Se hace el facha y no quiere”, respondió junto a una foto del empresario.

Días atrás, Vero había brindado una entrevista a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, donde reveló qué haría si Corcho le propone casamiento: “Si pone una rodilla en tierra y me pide matrimonio le digo que no sea ridículo, que se va a descaderar. Pero en un mundo de suposiciones le diría siempre que sí, pero no creo que suceda, estamos muy bien así”.

